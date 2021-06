L’Institut international de l’image et du son 3iS accueille chaque année 2 200 étudiants au sein de ses quatre campus, à Paris, Bordeaux, Lyon et Nantes, avec plus de 20 000 m2 d’infrastructures entièrement consacrées aux industries créatives. Nous nous intéressons aujourd’hui au site parisien, et plus précisément aux formations dédiées au spectacle vivant. Toutes préparent à un diplôme ou à une certification reconnue par l’Etat. Il est également possible d’effectuer des cursus en alternance. Les programmes sont régulièrement mis à jour, mais la vraie différence réside dans le champ d’application offert par une infrastructure XXL, avec les productions qui en découlent. Voyons cela plus en détails.