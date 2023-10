La société belge de conseil et de distribution audiovisuelle 3Made AV est devenue le distributeur des systèmes de serveurs média Pixera d’AV Stumpfl dans la région du Benelux. Les fondateurs, Dave Vos et Bart Van der Perre, apportent à 3Made AV une grande expertise technique et logistique, combinée à de nombreuses années d’expérience de projets communs.