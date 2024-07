Le fabricant italien étend la garantie à cinq ans sur ses gammes de projecteurs dédiés aux projets architecturaux et muséographiques (Mosaico, ArcPod, ArcSpot, EclDisplay, EclMini, ArcShine et EclPendant). Des matériaux et composants de qualité, les compétences étendues de l’équipe R&D, et un contrôle qualité renforcé assurent fiabilité et durabilité des luminaires.