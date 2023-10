5 consoles Lawo mc² au Concert de Paris

Lawo était au rendez-vous pour cette 11e édition du concert géant du 14 juillet au pied de la tour Eiffel. Deux mc²56 utilisées en façade par Nadège Antonini pour le mixage de l’orchestre et le mix général, et par Stéphane Thouvenin pour le prémix. Une troisième mc²56 pour les retours sur scène gérée par Tahar Boukhlifa et Charles Bouticourt. Une autre mc²56 en car régie de France Télévisions gérée par Gregory Chevalier qui dirigeait la production audio pour la diffusion TV nationale et le Cleanfeed international. Plus de 140 sources microphoniques ont été acheminées vers une console Lawo mc²66 pilotée par Laurent Fracchia pour le mixage audio dans une unité de production mobile de Radio France.