5 lyres à moins de 500 € HT

Bien que fascinés par la profusion de nouvelles lyres haut de gamme arrivant sur le marché de la scène, nous veillons toujours à satisfaire nos lecteurs concernés par le clubbing et la distribution de proximité. En termes explicites, tester les « petits » produits destinés aux installateurs, aux clubs, aux bars, aux sonomobiles et aux particuliers. Et notre choix s’est porté sur les lyres spot à moins de 500 € HT, soit 600 € TTC. Nous en avons retenu cinq qui sont représentatives du marché national et nous les passons à la moulinette SONO Mag du banc d’essai.