Le 13 décembre, le CFPTS a célébré son cinquantième anniversaire en présence de partenaires, anciens apprenants et formateurs. Nathalie Sérane (présidente du CFPTS), Laurent Roturier (directeur de la Drac Île-de-France), Thierry Teboul (directeur général de l’Afdas) et Bruno Burtre (directeur général du CFPTS) ont pris la parole pour retracer l’histoire de la structure, son rôle dans la profession et son évolution au fil des décennies, soulignant l’importance de son réseau, de ses actions de formation et de l’impact de son expérience sur les métiers du spectacle et de l’événementiel.