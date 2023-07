Créé en 1973, le groupe français fête aujourd’hui les 50 ans de l’ouverture de son premier casino et pour l’occasion, le Grand Casino de Djerba, en Tunisie, se fait une beauté. Easy Electric a réalisé une mise en lumière du bâtiment et de sa façade blanche avec 18 BAR 27, 18 BAR 18, 10 BAR 9 de Halto et un boîtier de programmation E board 512 de Starway.