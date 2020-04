50 BOUGIES POUR LAWO

En janvier, Lawo avait convié tout son personnel (un peu plus de 300 employés) à célébrer son 50e anniversaire. Ce demi-siècle d’activité n’était pas la seule raison de faire la fête. En effet, cet anniversaire marquant fait suite à l’exercice le plus réussi de l’entreprise à ce jour, qui a atteint un chiffre d’affaires record avec une croissance de 40 %, des performances générées par une adoption de solutions multimédias IP basées sur les principaux produits des technologies vidéo, audio, de workflow et de monitoring.

Fondée par Peter Lawo en 1970, la petite entreprise a débuté en élaborant des solutions techniques sur mesure avant de faire le choix de se concentrer sur les secteurs de la diffusion broadcast. Epaulé par son fils Philipp, qui a pris la direction générale en 1999, Peter Lawo a conservé son cap, qui consiste à faire de la propriété intellectuelle une infrastructure unique et unifiée pour tous les types de transport de signaux pour le média concerné, radio et télédiffusion. Cette stratégie comprend, entre autres, le développement et la définition de Ravenna en tant que norme ouverte de média sur IP, il y a plus de dix ans.

Précisons que, en 2008, Lawo, devenu partenaire majoritaire dans l’entreprise bretonne InnovaSon, avait intégré le savoir-faire technique de cette dernière après sa fermeture définitive. Elle a ainsi repris dans son équipe le développeur Hervé de Caro (SM-434), qui, avec ses collaborateurs d’Outre-Rhin, a contribué à l’élaboration des produits que nous connaissons aujourd’hui. ■