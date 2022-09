Comment faire équipe autour d’un projet ? Quelles sont les bonnes pratiques du manager et du managé ? Quelles sont les nouvelles techniques de management ? Depuis plusieurs années et notamment depuis la crise sanitaire, les métiers de la technique sont en transformation. Les notions d’équipe et de « faire équipe » sont devenues cruciales pour aller au-devant des défis qui attendent les employés des structures culturelles. Nous ne sommes plus seulement responsables technique, administrateur(trice), secrétaire général(e)… mais sommes-nous tous managers ? Autant de questions passionnantes qui seront abordées lors de ces 8e rencontres, aux côtés de spécialistes du management, de sociologues et de professionnels de la culture. ■

8e rencontres de Réditec, lundi 19 septembre 2022 de 9 h à 18 h aux Subsistances de Lyon, 8 bis quai Saint-Vincent, 69001 Lyon.

Contact : aura@reditec.org