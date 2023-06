Parmi eux, la série FlexPoint, composée de cinq modèles point source qui offrent une clarté, un détail et une couverture optimisés pour les applications de sonorisation live et l’intégration. Les deux subwoofers SX115 et SX215 complètent la gamme ainsi que deux contrôleurs économiques. Le DX0.4 (deux entrées, quatre sorties) et le DX0.6 (deux entrées, six sorties).