AGENT COMMERCIAL IDF / OUEST France

Highlite International BV

Installé à Kerkrade, aux Pays-Bas, Highlite International BV est un fabricant et un distributeur d’équipements de sonorisation, d’éclairage et de produits destinés à l’industrie du spectacle, à l’éclairage architectural et aux installations industrielles. En tant que distributeur international de nos propres marques (DAP, DMT, Infinity, Showtec, Showgear et Artecta), nous fournissons nos clients dans le monde entier. Nos ventes sont assurées grâce à différents intermédiaires : distributeurs exclusifs, installateurs, fournisseurs et détaillants. Highlite International BV doit sa notoriété et son statut de partenaire privilégié dans l’industrie internationale du spectacle, à la qualité de ses produits, ainsi qu’à la ponctualité de ses livraisons et au service axé sur le client. Dans le cadre de notre développement, notre département de ventes internationales est à la recherche d’un candidat pour le poste d’agent commercial indépendant en France, pour le Secteur Ile de France et Ouest France.

Description du poste

En tant qu’agent commercial indépendant, vous ferez partie de l’équipe Highlite France, actuellement composée de six membres. Pour ce poste, nous recherchons une personne désireuse d’atteindre les objectifs, qui se concentre sur l’expansion de notre secteur de ventes déjà bien étendu, en visitant les clients et en créant de nouvelles opportunités commerciales. Votre mission consiste à vous entretenir avec les clients et à leur rendre visite en personne, à vous rendre sur place pour présenter nos produits, à participer à divers salons et événements nationaux et internationaux liés à nos secteurs d’activités, à prendre et à traiter des commandes par téléphone et par courrier électronique, et à renseigner les clients sur nos produits, nos prix et nos délais de livraison. Grâce à divers moyens de communication (téléphone, Internet, etc.), vous aurez pour mission de créer de nouvelles relations commerciales, tout en restant en contact avec nos clients déjà en compte. Vous travaillerez en déplacement, en télétravail, ou dans nos bureaux des Pays-Bas, si nécessaire. En tant qu’agent commercial indépendant, vous dépendrez directement du directeur des ventes internationales et du PDG de Highlite International.

Veuillez noter que nous sommes déjà présents et implantés dans ces régions, ce qui vous assure des revenus dès le départ, avec un fort potentiel de croissance.

Le profil que nous recherchons

Fort de votre expérience avec la clientèle de l’industrie du spectacle, vous êtes capable de conclure des ventes avec nos clients actuels, mais aussi avec de nouveaux partenaires commerciaux · Bonne connaissance technique des produits que nous fabriquons et distribuons, afin d’être en mesure d’en faire la présentation à nos clients (en personne ou à distance) · Expérience avérée de la vente, capacité de travailler de manière indépendante et compétences solides en communication · Excellente capacité à négocier, vous organisez et gérez votre emploi du temps · Savoir élaborer des itinéraires, chaque jour, afin d’être en mesure de rendre visite à tous les clients d’une région donnée et ainsi satisfaire leurs attentes et celles de notre entreprise · Participer à des événements industriels et des salons professionnels afin de rencontrer de nouveaux partenaires commerciaux potentiels et de vous construire un réseau de clientèle durable · Anglais : Lu et parlé fortement apprécier. Ce poste vous intéresse ? Vous aimeriez en savoir plus ? Veuillez nous contacter et nous faire parvenir une lettre de motivation et un CV à l’adresse électronique suivante : jobs@highlite.com