À ARRAS, DES RÉUNIONS OPTIMISÉES

La mairie d’Arras (Pas-de-Calais) dispose de plusieurs salles, parmi lesquelles une salle de réunion d’une capacité de 60 personnes, qui accueille les séances du conseil municipal en mode visio. Installé par One Events Live, le système de diffusion sonore est destiné à améliorer son confort et sa facilité d’exploitation. Il a été conçu avec des 12 plafonniers Control 24CTM de JBL et se développe en deux zones, complète et restreinte, suivant le nombre de participants, grâce à un processeur BSS BLU100. Ce dernier prend, en plus du traitement audio, la gestion par IP de toutes les commandes de configurations son et écran à travers une platine murale de commande BSS Contrio EC-8BV. L’amplification est assurée par deux Crown XLS1502. ■