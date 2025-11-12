sonomag
À la recherche d’une alternance : Ibrahima Sall

12 Nov 2025 | News Divers

Ibrahima Sall

Nous relayons la demande d’Ibrahima Sall, actuellement étudiant en Master 1 Création Numérique à l’Université Sorbonne Paris Nord. Il recherche une alternance de deux ans (rythme : 2 jours école / 3 jours entreprise) dans les domaines du design graphique, de la communication digitale et du UX/UI design.

Curieux et motivé, Ibrahima aime concevoir des visuels clairs et cohérents qui traduisent les valeurs d’une marque. Il maîtrise notamment la suite Adobe, Canva, Figma et Premiere Pro, et s’adapte facilement aux différents codes visuels selon les plateformes.

📍 Basé en Île-de-France

📞 Contact : +33 7 53 54 09 81

📄 Vous pouvez le contacter directement pour obtenir son CV ou en savoir plus sur son profil.

