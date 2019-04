A vos agendas pour CarmenCita le 24 avril à Paris

Après avoir lancé “Carmen”, un traitement d’acoustique actif destiné aux salles de plus de huit cents places, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment) a développé sa petite sœur CarmenCita pour des jauges de petite et moyenne capacité, qui permet d’adapter instantanément l’acoustique d’une salle à son utilisation en ajustant la durée de réverbération, l’équilibre des timbres, offrant ainsi une immersion totale dans la musique. Pour cela, le système CarmenCita utilise des cellules électroacoustiques actives, constituées de microphones et de haut-parleurs.

Le CSTB organise une démo en conditions réelles, qui aura lieu dans ses locaux parisiens du 4 avenue du Recteur Poincaré, 75016 Paris, le mercredi 24 avril à 14h00. Le nombre de places étant limité, il est fortement recommandé de s’inscrire en adressant un mail à carmen@cstb.fr ■