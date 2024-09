Pour le Pwr Up Tour d’AC/DC, Patrick Woodroffe et Terry Cook, de Woodroffe Bassett Design, ont misé sur une conception lumière pleine de puissance et d’énergie, faisant appel à Chauvet Professional pour créer des accents de couleurs et faire vibrer la foule, avec 108 Strike 1, 24 Strike Array 2, 24 Strike Array 4 et 82 Color Strike M.