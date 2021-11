Les « point-justice », coordonnés avec le réseau France Services, permettent de trouver près de chez soi, un lieu pour s’informer, être aidé et orienté pour faire valoir plus facilement ses droits. Il existe ainsi 1 748 points et relais d’accès au droit (PAD/RAD), 148 maisons de justice et du droit (MJD) et 30 antennes de justice (AJ) sur tout le territoire national. Ces structures ouvertes à tous, au sein desquelles des professionnels du droit et de la justice apportent leur expertise, renseignent et procurent une aide juridique sur tous sujets, tels que famille, logement, travail, consommation. Par ailleurs, les espaces France Services accueillent les particuliers pour réaliser, seuls ou accompagnés, un grand nombre de démarches administratives. Enfin, le 3039, nouveau numéro unique d’accès au droit, gratuit et accessible aux personnes sourdes ou malentendantes, permet d’être mis en relation avec un Point Justice à proximité de son domicile pour obtenir une réponse à une question d’ordre juridique ou être orienté vers un dispositif particulier. ■