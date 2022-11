Accessoires pratiques pour Audac VIRO5

Le support MBK465 permet de poser le haut-parleur n’importe où. Ce support de table est idéal pour une utilisation lors d’expositions, de démonstrations de conférenciers ou sur n’importe quelle surface de table. Le kit de montage MBK102 pour caisson de basses peut être utilisé pour monter différents types d’enceintes de basse avec une taille et un poids limités. Le principe simple mais néanmoins très efficace permet une installation facile, rapide et très sécurisée. Le sac de transport CPVI205 accueille deux enceintes VIRO5. Avec bandoulière incluse, il offre un transport facile et sûr. Un petit compartiment à l’avant du sac peut être utilisé pour les câbles d’enceintes et autres nécessités. ■