Outils de calculs

Voici un domaine essentiel et tout à fait transversal de nos métiers de l’événementiel. Il est omniprésent dans bien des projets et touche tout à la fois la scénographie, le son, la vidéo et la lumière. La qualité de l’accroche et du levage garantit aussi la sécurité des artistes, techniciens et spectateurs. Voici quelques outils d’aide à la mise en œuvre de solutions en conscience.

Attention, ces applications restent des outils d’assistance, qui ne remplaceront jamais les compétences et l’expérience des professionnels de l’accroche levage. Néanmoins, comme d’autres programmes, elles peuvent faciliter les prises de décision et le workflow.

Parmi les applications que nous présentons, certaines ont été spécifiquement conçues pour l’univers de l’événementiel, d’autres évoluent dans les environnements du BTP. Nous avons cependant tenu à présenter les deux cas de figure, car les principes de la mécanique restent ce qu’ils sont et les univers sont compatibles entre eux.

Notons que la plupart des logiciels sont disponible à la fois pour Android et iOS, c’est assez rare pour le remarquer.

Nous avons aussi tenu à mentionner les origines des développeurs, qui se révèlent souvent des structures occidentales avec une forte compétence en ingénierie spécialisée.

Nous avons volontairement écarté certaines applications dont le contenu nous semblait superficiel. Dans l’univers de l’accroche et du levage, on ne doit rien prendre à la légère. Il en va de la sécurité de tous.