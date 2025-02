L-Acoustics dévoile Hyriss (Hyperreal Immersive Sound Space), une solution audio destinée à redéfinir la façon dont nous vivons les espaces grâce au son. À une époque où la conception visuelle occupe souvent le devant de la scène, Hyriss élève l’ambiance de nos espaces de vie en faisant du son une partie intégrante de l’environnement. Ce système combine le matériel, les logiciels et les services de L-Acoustics pour créer des environnements sonores adaptables et de haute qualité convenant à une large gamme d’applications, des résidences luxueuses et yachts à l’hôtellerie haut de gamme, en passant par les environnements d’entreprise. Précisions sur le site L-Acoustics.