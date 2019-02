ACTIVE AUDIO RENFORCE SES EQUIPES

Active Audio a recruté Éric Grandmougin en tant que directeur marketing et support client. Il s’occupe de la mise en place des actions de marketing stratégiques, identifie les tendances du marché, des technologies et du développement produit, analyse les demandes client et propose les évolutions adéquates sur les produits existants et futurs du fabricant français. Avec pour responsabilité le support client et l’accompagnement des distributeurs dans les phases avant-vente, il propose un conseil technique dans le choix des produits, leur mise en service et leur réglage dans le cadre de projets complexes et stratégiques, et se charge du suivi technique après-vente et de la formation des distributeurs.

Vous pouvez le joindre au +33 (0)2 40 46 66 64 ou par mail à l’adresse eric.grandmougin@activeaudio.fr ■