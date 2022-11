Adam Hall Airtag Holder

Un flightcase perdu ou volé avec un équipement professionnel de valeur, c’est coûteux. Adam Hall Hardware a développé son tracker qui peut être fixé de différentes manières sur un flightcase : par vissage, par bande adhésive ou velcro, par sangle ou par attache-câbles. Conçu en plastique ABS incassable, et de forme plate et compacte, l’Airtag Holder peut être placé sur ou dans le flightcase, afin d’utiliser le tracker Apple AirTag en combinaison avec un appareil iOS. Grâce à la localisation Bluetooth, dès que l’Airtag est déplacé et s’éloigne de son utilisateur enregistré pendant un certain temps, il émet un son pour attirer l’attention. L’application Apple Find My permet de localiser les Airtags perdus. ■