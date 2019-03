ADAM HALL COMMENCE BIEN L’ANNÉE

Sur les JTSE, nous avons pu découvrir la lyre Cameo Opus, qui est un spot de 500W LED blanche intégrant notamment une trichromie CMY et un module couteau interchangeable très facilement par un module roue d’animation. Sa sœur jumelle, l’Opus SP5 FC, d’un gabarit identique, intègre un moteur LED RGBAL (IRC de 90) et bénéficie à la fois du module couteau et de la roue d’animation. Plus classique mais assez maline, la déclinaison du Zenit W600 : le Zenit B200, un wash LED rectangulaire de LEDs de 15 W RGBW, sur batterie et IP65. Les diffuseurs peuvent car aimantés sur l’avant du projecteur, à 25°, 45°, voire 100°, ou également un filtre asymétrique de 60 x 10°. Aussi, un fresnel de 240 W LEDs avec un IRC supérieur à 97, décliné en blanc chaud (F2T), blanc froid (F2D) ou RGBW (F2FC) équipé d’un correcteur de minus green et de magenta. Et pour finir, l’Auro Beam 200 DC est un petit beam accessible avec une lampe 2R et à arc court (132 W) et la pixbar DTW, un « sunstrip » très efficace de LEDs de 10 W avec un blanc chaud, blanc froid et ambre. Une belle alternative aux barres de lampes tungstène. ■