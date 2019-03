ADAM HALL ÉTEND SES SOLUTIONS POUR INSTALLATION

LD Systems a présenté la série IPA, des amplificateurs de puissance conçus pour des installations avec DSP et Dante, avec deux modèles IPA412 (120 W) et IPA424 (240 W). Également présentées, la série IMA, avec le IMA30, premier membre de la série d’amplificateurs mélangeurs pour installation, et les enceintes d’extérieur DQOR, ces systèmes à deux voies pour installation et destinés à un usage extérieur ou intérieur. Enfin, MAUI lance un système pour installation, le LD Systems MAUI I1, dont les enceintes colonne pour montage en surface ont été adaptées aux besoins des concepteurs, intégrateurs et utilisateurs finaux. Enfin, Cameo ZENIT s’agrandit avec le modèle W300, un projecteur d’extérieur. ■