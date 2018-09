Adam Hall Group

A l’inverse d’un grand groupe audio américain qui, après avoir été prophète en son pays, vient d’inaugurer son quatrième centre à Londres pour la clientèle EMEA, Adam Hall a débuté son implantation à l’international en ouvrant d’abord des showrooms modernes à Singapour, Barcelone, en Pologne et aux Etats-Unis. Il était donc temps pour l’entreprise allemande de moderniser celui de son siège social, situé à Neu-Anspach, dans la région de Francfort. Un investissement de plus de vingt millions d’euros a permis la construction de deux nouveaux complexes de bâtiments : l’Experience Center et l’extension du Logistics Park, avec une adresse elle aussi toute neuve, Adam-Hall-Strasse 1. La grande classe ! « Après plus de quarante ans dans l’événementiel, nous pouvons dire avec fierté que le nom Adam Hall est bien établi parmi les professionnels du secteur », a déclaré Markus Jahnel, directeur des opérations (COO) dans son discours inaugural. « L’entreprise a connu une croissance particulièrement forte au cours des dix dernières années, devenant un fabricant et fournisseur de solutions complètes pour la technique événementielle, comme le montre la vaste gamme de produits dans les domaines de l’audio pro, de l’éclairage et de l’équipement scénique. »

DÉCOUVRIR ET ÉCHANGER

Ici, la clientèle, exclusivement professionnelle, est accueillie sur rendez-vous afin de découvrir les produits dans la salle d’exposition permanente. Et grâce à l’auditorium de huit-cents places (connecté svp !), les techniciens peuvent tester le matériel en situation, interagir directement avec les chefs de produits et les ingénieurs pour contribuer au développement des outils de demain, car le hall d’exposition et l’espace Recherche & Développement se trouvent astucieusement réunis sous le même toit.