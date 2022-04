Adam Série A : des enceintes de monitoring gérables à distance et en temps réel

Composée de cinq modèles, ces enceintes s’adressent aux home studios, aux broadcasters mais aussi aux installations fixes, en écoute domestique ou installation fixe. Elles présentent des innovations telles que la correction de salle gérée par DSP, des presets, mais aussi un guide d’onde HPS pivotant permettant aux utilisateurs d’adapter leurs enceintes en fonction de leur pièce et de leurs préférences d’écoute.

Côté modèles, la A4V trouvera sa place dans les petits studios, tandis que la A7V s’inscrit en droite ligne dans la continuité du modèle Adam le plus connu : l’A7X.

La A44H est une alternative plus compacte à l’A7V, avec seulement 19 pouces de largeur, elle est orientée à l’horizontale et peut être installée dans un rack standard ou être montée au-dessus ou en dessous d’un écran plat. La gamme se complète par les enceintes trois voies A77H et A8H.

Selon Christian Hellinger, directeur général d’ADAM Audio. « Nous avons utilisé des techniques d’ingénierie de pointe, les dernières technologies de matériaux et un DSP avancé pour obtenir cette Série A, avec de nouveaux woofers et haut-parleurs médium. Les enceintes sont conçues pour s’adapter à l’évolution des besoins, des préférences et des environnements. »

À l’aide du logiciel A Control qui prend en charge les filtres Sonaworks SoundID Reference et d’un micro de mesure, l’utilisateur peut calibrer ses enceintes pour les adapter à son lieu d’écoute.

Avec une garantie étendue à 5 ans, les enceintes A4V et A7V seront disponibles en mai, et les A44H, A77H et A8H à la fin de l’été 2022. ■