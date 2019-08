ADAM SÉRIE S POUR VOTRE STUDIO

Les moniteurs S2V, S3H, S3V, S5V et S5H intègrent des woofers à grande excursion ELE (Extended Linear Excursion), un médium hybride dôme/cône d’une pièce DCH, des guides d’ondes HPS en aluminium massif, un moteur DSP basé sur une puce Sharc, qui permet l’optimisation du crossover, des options de Voicing et une connectivité numérique, les évents Bass-reflex, redessinés pour réduire la friction et les turbulences. Ils incorporent également une technologie antirésonance et une nouvelle version du tweeter à ruban S-ART, tweeter maison fabriqué à la main qui a contribué à la notoriété d’Adam.■