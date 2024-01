en live pour les NRJ Music Awards

Présentée en 2020, la série CS constitue un modèle d’évolution industrielle raisonnée. En effet, une référence CS est l’association

d’une enceinte S à un module d’amplification à DSP Adamson, logé dans une réservation anticipée par le fabricant. S’ajoutent à la démarche un nouveau logiciel et des modules CS rack destinés à l’optimisation du déploiement.

Si le premier kit CS est installé depuis septembre 2021 dans la smac l’Antipode de Rennes, c’est lors des NRJ Music Awards qu’a eu lieu au Palais des festivals de Cannes la première utilisation en conditions touring. Nous avons retrouvé sur place l’équipe de S Group, en charge de la sonorisation, ainsi que Julien Poirot, support technique touring chez DV2, présent à Cannes pour accompagner l’équipe S Group dans ce déploiement de la série CS. Commençons par détailler avec Julien l’écosystème Adamson CS.

Équipe technique : Mehdi Doughouas (ingénieur du son FOH), Antoine Dollé (chargé d’affaires, Nicolas Delafosse (technicien nodal & protools), Tristan Collin (assistant plateau), Amaury Leroux (responsable premix), Pedja Babic (ingénieur du son premix car), Aurélien Lesicki (chef de projet), Maxime Urbaniak (ingénieur système), Nicolas Debove (responsable son loges & presse), Arnaud Fernandes (ingénieur du son montée des marches), Thomas Foulon (responsable HF), Stéphane Jacottin (ingénieur du son retour), Clara Cimolino-Moulin (assistante cheffe de projet), Julien Poirot (support touring DV2), Sébastien Chapuis (chauffeur technicien loges), Charles Vedel (coordinateur HF – absent).

Julien Poirot : Toutes les enceintes Adamson S Series ont été prévues avec la possibilité de les modifier pour les transformer en modèles actifs CS. La mutation est simple. Retirer quatre vis de l’enceinte, connecter le module CS avec les accessoires de câblage fournis dans le kit et en changer la grille avant est suffisant.

Les kits prévus sont composés d’un module d’ampli à installer dans les modèles S10, S7, S118 et S119. Il n’existe que deux versions d’amplificateurs. Une carte deux voies 2 400 W, 2 000 W dans le grave et 400 W dans l’aigu, est prévue pour les enceintes S10 et S7. La deuxième carte ne comporte qu’une voie de 3 000 W et se destine aux subs S118 et S119.

Les E119 utilisés lors des NMA ne sont pas actuellement modifiables en actif, mais l’emplacement est prévu dans les coffrets pour y placer un module d’amplification qui verra bientôt le jour chez Adamson.

L’enceinte CS10n est équipée d’une entrée/sortie analogique sur XLR, de deux etherCON et d’un powerCON TRUE1 In/Thru. Son amplification classe D deux canaux déploie un total de 2 400 W.

SONO Mag : Le développement des kits est-il entièrement propriétaire ?

J. P. : Absolument et il a nécessité dix ans de travail chez Adamson. La surface dédiée à la fabrication a été doublée à l’usine pour permettre la production de ces ensembles électroniques en anticipant les besoins en production.

SONO Mag : Quelles sont les plus-values des versions CS ?

J. P. : Avant tout une simplification du déploiement, moins de câbles, moins de racks. Bien que ce soit possible, le but de ces électroniques embarquées par boîte n’est toutefois pas de s’amuser à modifier les réglages de chaque enceinte. On perdrait rapidement la cohérence de la ligne en agissant ainsi. Mais cela donne l’opportunité d’intervenir sur un problème ponctuel et localisé. Particulièrement lorsque le système doit être placé dans une géométrie qui n’est pas idéale.

Un autre intérêt de ce traitement boîte par boîte réside dans la fonctionnalité d’optimisation de la ligne de diffusion par rapport à l’audience. Il va être possible dans le logiciel de placer au niveau de l’audience des capteurs virtuels qui vont recalculer finement les paramètres pour pouvoir tirer le meilleur parti du système global. Pas nécessairement sur des bandes de fréquences marquantes, entre 2 kHz et 10 kHz par exemple, mais plus sur des zones fréquentielles qui ne sont pas toujours faciles à appréhender, dans les bas-médiums par exemple. Car c’est un comportement naturel d’une ligne source que de proposer un point chaud au centre de la grappe et des comportements un peu différents aux extrémités. En bas de la ligne, la dispersion étant plus ouverte, le couplage et moins bon et le bas-médium ressort un peu plus par rapport au haut-médium. Inversement en haut de ligne.

Un travail spécifique sur chaque boîte doit permettre d’obtenir une intelligibilité maximale sur toute la zone du public.

SONO Mag : Il y a aussi une refonte totale de l’approche logicielle.

J. P. : La plateforme Lake était vraiment vieillissante, et les nouvelles générations d’utilisateurs de nos systèmes n’ont jamais connu ces anciennes ergonomies. La nouvelle version de notre logiciel Blueprint permet de franchir un grand cap, et s’inscrit dans les ergonomies des meilleurs logiciels d’aujourd’hui. Il suffit de réaliser un fichier de simulation, et tous les paramètres sont automatiquement répercutés dans une page de contrôle.

Par exemple, si on constitue un groupe Main, avec un cluster Main gauche et un autre Main droite, on va automatiquement retrouver dans notre page de contrôle notre groupe Main avec une zone qui va correspondre à la gauche et une à la droite. Une barre de menu permet de passer d’une page à l’autre, c’est aussi simple que cela. On peut contrôler l’ensemble très facilement, muter tel ou tel groupe directement… et l’AVB Milan est intégré partout.

Actuellement disponible pour PC, l’application va être déclinée en version Mac. Il nous faut juste prendre le temps d’un développement sans Java, qui a été stoppé par Apple.

L’application regroupe de multiples outils de prédiction, de configuration et de contrôle des systèmes Adamson.

Adamson Blueprint en application pour l’optimisation sur le cluster du balcon.