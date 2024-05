La série VergenceGroup a fait l’objet de nombreux développements et brevets concernant les transducteurs, le rigging Autolock, et le software. VGt s’intègre dans l’univers ArrayIntelligence. Les livraisons ont débuté en mars pour une phase pilote de quelques mois. En raison de son partenariat et de ses liens avec Adamson, DV2 mènera cette première phase avec trois prestataires qui ont largement contribué à écrire l’histoire de la marque, Audiolite, MPM et S Group. Après cette phase, VGt sera disponible en France et dans le monde auprès d’un réseau de prestataires agréés et certifiés. Les livraisons commenceront au quatrième trimestre 2024. Audiolite, MPM et S Group démarrent chacun avec 48 VGt.