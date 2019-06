ADAMSON IS7 POUR LE CENTRE DES CONGRÈS DE METZ

Metz poursuit son développement en s’équipant d’un centre de congrès. Implanté à deux pas de la gare et face au Centre Pompidou-Metz, le bâtiment accueille tout type de manifestation, du congrès au salon, en passant par la convention et le lancement de produit. Les équipements audiovisuels ont été installés par la société MPM Equipement et le système de diffusion de la grande salle est constitué du système Adamson S7 dans sa version installation. Deux clusters de neuf iS7 plus deux renforts de graves iS118 ont été installés sur chaque côté. Grâce à sa technologie brevetée Controlled Summation Technology, la série S améliore la réponse polaire et procure une directivité constante sur la bande de fréquences. ■