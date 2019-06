ADAMSON SÉRIE CS, AMPLIFIÉE

La série CS, pour Connected Series, inaugure chez Adamson les modèles avec traitement et amplification classe D intégrés, ainsi qu’une connexion AVB Milan. Les modèles sont disponibles en 7” et très bientôt en 10”. L’électronique est développée et fabriquée en interne chez Adamson. Etait aussi présentée la version touring du modèle d’instal iS7. Commutable en actif et passif dans sa version S7p, on y associe le sub S118 à longue excursion. Enfin, le modèle S10 destiné au touring existe désormais en version narrow, avec 80° à l’horizontal. Elle se décline aussi en 70 x 40° pour une utilisation point source, sur pied ou via des lyres, et avec le S119 pour sub compagnon. ■