Les adaptateurs ECM deux canaux Analog Out/In vers Dante convertissent les signaux audio entre analogique et réseau Dante. L’Analog Out transforme l’audio Dante en analogique via deux sorties XLR et un port RJ45. L’Analog In fait l’inverse. Ces dispositifs simplifient l’interconnexion entre équipements analogiques et AoIP avec une qualité sonore optimale.