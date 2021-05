ADAPTATEURS DANTE AVIO POUR BLUETOOTH ET USB-C

La collection d’interfaces proposées par Audinate entre le réseau Dante et les formats les plus divers se complète avec les solutions pour le Bluetooth et l’USB-C. Le Bluetooth, en version 5.0, vous permettra d’alimenter sans fil votre flux audio du son de smartphones, tablettes et autres ordinateurs portables, mais aussi des micros et tout périphérique émettant dans ce format. La déclinaison USB-C affiche les mêmes ambitions, mais en filaire. Compatible Mac, PC et Linux, elle ne nécessite aucun pilote additionnel et permet la configuration rapide et robuste de connexions diverses. Elle assure la transmission de deux canaux audio. ■