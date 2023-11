ADB Actoris Profile FC

Cette découpe six couleurs aux fonctionnalités avancées intègre un logiciel qui lui confère des performances notamment en termes de contrôle des couleurs. La source lumineuse est basée sur un système RVBAL + bleu royal, qui permet de produire toute nuance de couleur souhaitée. Elle est dotée d’une gestion de la température de couleur variable de 2 500 K à 8 000 K.

L’algorithme qui régule le contrôle des couleurs est équivalent à celui du profile Claypaky Sinfonya, et dispose des modes de contrôle avancé, standard, blanc et un seul canal. Il est possible de changer le bloc optique du projecteur entre un zoom 15°-30°, un zoom 25°-50° et sept focales fixes (5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36° et 50°). Compatible avec les optiques ETC.