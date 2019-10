ADB LANCE HATHOR GATE

Ce système Hathor pour PC Windows offre les fonctionnalités du logiciel Hathor. Avec 512 circuits de contrôle et autant d’adresses DMX pouvant être réparties sur plusieurs univers, une compatibilité avec les consoles MIDI, Behringer X-Touch, Korg Nano-Control, ainsi que l’Imago, la licence Wily! intégrée et le mode Backup des consoles Liberty, Freedom et Ocean. L’interface est connectée et alimentée par le PC via USB : deux ports DMX 512 in et out, pouvant être paramétrés comme deux ports out, ou un port out et un port in. ■