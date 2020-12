ADB STAGELIGHT KLEMANTIS RGBW

Cette barre tout en rondeur et sources RVBB est dotée d’optiques de qualité premium, très performantes pour l’utilisation en cyclo. Côté sources, il s’agit d’une version optimisée, d’un point de vue des couleurs, de la barre Klemantis HCR, mais avec des intensités lumineuses bien plus élevées, soit quatre fois plus de rouge, trois fois plus de vert et deux fois plus de bleu. ■