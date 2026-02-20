C’est le cœur lourd que je poste ce message pour annoncer la disparition de Laurent Thomas, que certains ont eu la chance de connaître à l’époque de Master Europe, après une longue maladie qui l’affectait depuis plusieurs années. Les souvenirs des soirées passées ensemble et avec nos collègues resteront à jamais gravés dans ma mémoire, en particulier son humour qui était apprécié de tous. Pour ceux qui souhaitent apporter leur soutien, la famille a créé une cagnotte pour la recherche contre le cancer au bénéfice de la fondation Gustave Roussy. Les obsèques auront lieu à l’église Saint-Livier de Saint-Max. Adieu, mon ami de l’Est.
Luc Marin-Dubuard