L’Alliance DJ France (ADJF) se présente comme un nouvel organe de représentation des DJs indépendants. L’association entend contribuer à la structuration du métier, notamment par une grille tarifaire de référence, un accompagnement fiscal, des relations avec les médias et des actions de formation. Elle organise le DJ Day, un rassemblement national prévu le dimanche 22 novembre 2026 au Pavillon Élysée, à Paris.

Au programme :

conférences sur les risques auditifs avec Agi-Son, intervention de DJ Netik, tables rondes avec DJ Will et Alex Da Costa, débat sur la place des femmes dans le métier et essais de matériel avec SonoVente. Infos et billetterie sur www.alliancedjfrance.com