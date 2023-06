Highlite International BV

Highlite International basé aux Pays Bas est un fabricant et un distributeur de matériel d’éclairage et de sonorisation et de tous les produits connexes pour l’industrie du divertissement, l’éclairage architectural et les installations industrielles. En tant que distributeur international de nos propres marques DAP, DMT, Infinity, Showtec, Showgear et Artecta, nous assurons quotidiennement la vente à nos clients dans le monde entier. Les ventes sont organisées par le biais de différents canaux, distributeurs exclusifs, revendeurs, sociétés d’installation et détaillants. Highlite International BV est un acteur essentiel de l’industrie du spectacle. En raison de son expansion, notre département des ventes est à la recherche d’un employé général des ventes – Back Office Export.

Description du poste

Administrateur des Ventes France – Back Office Export, vous faites partie de l’équipe de vente qui se compose de 7 personnes. Pour ce poste, l’accent est mis sur le marché francophone. Les tâches consistent à assister et à soutenir l’équipe de vente interne et externe dans toutes les activités liées à la vente, telles que la prise et le traitement des commandes, le traitement des demandes de devis, le traitement des dossiers du service après-vente. La maîtrise de Microsoft Word, Excel et Outlook est requise pour ces tâches administratives. La connaissance de Navision est un atout.

Profil

Le candidat idéal a suivi au moins une formation Bac +2 et possède un niveau de travail et de réflexion équivalent. Une excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est également requise. Vous devez être familier avec les méthodes de travail et les coutumes du commerce international de gros. En outre, vous avez idéalement une bonne compréhension des aspects techniques du monde de l’audio de divertissement et/ou de l’éclairage. Vous maîtrisez le progiciel Microsoft Office. La connaissance de Microsoft Dynamics Navision est un avantage.

Modalités

Vous participez au succès de notre entreprise après une solide formation au sein de l’équipe de notre siège social de Kerkrade · Nous offrons un salaire en fonction de l’âge et de l’expérience ainsi que de bons avantages sociaux, des horaires de travail flexibles · Ce poste est à pourvoir pour une durée de 40 heures par semaine · Le lieu de travail est basé entre Paris et Dijon · Un poste permanent à long terme est envisageable.

Ce poste vous intéresse ? Vous aimeriez en savoir plus ? Veuillez nous contacter et nous faire parvenir une lettre de motivation et un CV à l’adresse électronique suivante : jobs@highlite.com