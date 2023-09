AED AUDIO MULTI12

Le pragmatisme avant tout

AED Audio est une marque audio mondiale qui a été fondée et créée par AED Group. AED signifie Acoustic and Electronic Development et a commencé au début des années 1980 avec le développement de ses propres haut-parleurs. Aujourd’hui, AED revient à son héritage avec une toute nouvelle gamme de produits inspirée et développée avec l’expérience et les connaissances des professionnels de l’audio.

AED audio n’ambitionne pas d’avoir un vaste catalogue de produit, mais plutôt une gamme restreinte avec très peu de produits et d’accessoires différents pour un maximum d’applications sur le marché. Le catalogue comprend trois gammes de produits ; le série Flex avec un système Line source amplifiée compacte (Flex6), la série Multi avec une enceinte amplifiée large bande (Multi12) et un sub compagnon (Multi Sub) et enfin la série Solid composée de deux subs amplifiés, un 15’’ (Solid 15) et un double 18’’ (Solid 28).

Description du système

L’enceinte Multi12 est composée d’un amplificateur deux voies avec son DSP intégré. Le refroidissement du bloc électronique est assuré par son ventilateur actif.

Elle mesure 60 cm de hauteur par 35 cm de large et 37 cm de profondeur. Elle embarque un haut-parleur de 12’’ pour la section grave et une compression 1’’ pour l’aigu.

La pression max crête est donnée à 123 dB SPL. La bande passante annoncée est de 47 Hz à 18 kHz à -3 dB. En ce qui concerne l’ouverture horizontale, la directivité est de 90° pour 60° pour la verticale.

L’amplification active deux voies (classe D) développe 1 000 W crête et 500 W en continu.

L’enceinte pèse 15,6 kg et est constituée d’une coque plastique, composée de deux évents en partie basse et d’un pavillon moulé.

Deux poignées de transport permettent de la manipuler (une sur le dessus et une sur le côté gauche).

L’enceinte présente aussi deux légers renfoncements sur la partie supérieure permettant de la manipuler plus facilement.

Trois inserts M10 (deux sur la face supérieure et un à l’arrière en partie basse) permettent de réaliser une accroche sur mesure. AED ne fournit aucun accessoire d’accroche optionnelle pour l’intégration ou montage sur structure/pont par exemple, c’est bien dommage.

Deux puits de 35 mm sont disponibles pour un montage sur pied avec une inclinaison différente.

Connectique

Côté connectique, l’enceinte dispose de deux entrées micro XLR dont l’une avec coupe-bas à 90 Hz, deux entrées ligne jack 6,35 mm et une entrée auxiliaire mini-jack 3,5 mm. On retrouve la possibilité d’y connecter une source Bluetooth (pression de quatre secondes) pour déclencher l’appairage. Une entrée principale XLR permettant le raccordement d’une console par exemple et une sortie XLR permettant d’alimenter un sub où d’envoyer le signal vers une autre enceinte si besoin. Chaque entrée dispose de son potentiomètre de gain, de son indicateur de présence de signal et de saturation. On observe aussi que l’alimentation électrique du produit se fait grâce à un connecteur TrueCo tant apprécié des prestataires pour éviter tout débranchement intempestif.