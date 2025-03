C’est devenu une tradition, AED organise chaque année ses Customer Nights, deux soirées spécialement dédiées à ses clients. Ce rendez-vous est une opportunité de les remercier, ou encore l’occasion de conclure de bonnes affaires. C’est aussi un moment privilégié pour les fabricants de mettre en avant leurs produits phares. Retour sur ce 40e anniversaire.

AED Group est une entreprise active dans le secteur de l’audiovisuel depuis plus de 40 ans. Basée en Belgique, elle dispose de filiales dans six pays : France, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, ainsi qu’aux Émirats arabes unis (Dubaï). L’entreprise propose une gamme étendue de services destinés aux professionnels de l’audiovisuel, incluant la location, l’achat et le financement de matériel, neuf ou d’occasion.

AED Group met à disposition plus de 120 marques à la location et traite chaque année plus de 60 000 contrats de location. Grâce à son réseau international et à ses solutions, l’entreprise accompagne les prestataires techniques, les détaillants, les intégrateurs et les installateurs dans leurs projets, qu’ils soient de courte ou de longue durée.

C’est à Lint que nous nous sommes rendus, chez AED Studios, le plus grand complexe de ce type au Benelux. Le lieu est impressionnant par sa taille, offrant des installations pour les productions télévisées et cinématographiques, les événements d’entreprise et les répétitions de tournée.

Le site, d’une superficie de 7,7 hectares, dispose de 16 studios professionnels allant de 45 m² à 3 000 m², de cinq salles de réunion et de presse, de 120 loges réparties sur cinq zones backstage distinctes, de 16 appartements, de 12 entrepôts modulables, de 5 000 m² d’espaces de bureaux…

Non loin de là à Willbroek, AED Rent, AED Display, AED Distribution, et AED Store, complètent l’offre belge.

Avant la soirée qui a très certainement valu de longues semaines de préparation à toutes les équipes, nous avons été reçus par Glenn Roggeman, fondateur et PDG d’AED.

SONO Mag : 40 ans d’AED, c’est une étape importante. Quels moments clés pouvez-vous partager avec nous ?

Glenn Roggeman : Avant AED, j’ai commencé à développer des haut-parleurs en 1981, j’avais alors 12 ans. Il s’en est vendu beaucoup, notamment pour une grande marque utilisée par des sociétés de location en Belgique. Entre 1981 et 1991, on a produit environ 5 000 à 6 000 pièces. Cette période a marqué mes débuts. En 1984, j’ai conçu ma première grande enceinte compacte de touring, utilisée pour des grandes soirées avec DJ. Ce fut une étape clé : passer des petites enceintes aux grandes, adaptées aux grands événements.

En 1985, à seize ans, j’ai fondé ma propre société AED Rent, qui est aujourd’hui encore la société mère du groupe. J’ai raté mes trois derniers mois de classe, et mes parents n’étaient pas ravis que j’arrête l’école ! J’étais en effet un mauvais exemple à suivre et j’avais une sacrée responsabilité, mais je voulais me consacrer pleinement à ma passion : concevoir, vendre et louer des HP.

Parmi les grandes étapes suivantes, il y a eu entre autres l’achat des premières enceintes Martin et EAW grand format. Au cours des années 1990, AED a connu une série de transformations significatives qui ont marqué son développement.

L’année 1994 a vu AED Distribution débuter l’importation des produits QSC, élargissant ainsi l’offre. Par la suite, en 1995, nous nous sommes implantés aux Pays-Bas, puis j’ai envisagé la construction d’un bâtiment multifonctionnel, marquant une étape dans l’organisation de nos activités.

En 2002, AED Rent affine son modèle économique, cesse la production et se concentre exclusivement sur le service aux professionnels de l’audiovisuel. A partir de 2005, AED Rent s’est diversifié en Europe, ouvrant des succursales dans des pays clés comme les Pays-Bas, la France et l’Allemagne. Cette expansion a permis de répondre à une demande croissante tout en maintenant la proximité avec nos clients.