AED Demo Days

Découverte des locaux parisiens

Les 3 et 4 octobre derniers, La société AED nous conviait à l’inauguration de ses locaux parisiens.

Au programme, des démos, des écoutes, et l’équipe de spécialistes AED France (mais aussi Benelux) sur place était présente pour répondre à toutes les questions des participants et trouver des solutions adaptées à leurs besoins.

Pour ceux qui ne connaissent pas (encore) son nom, AED RENT est une société spécialisée dans la distribution de matériel qui propose un service de location et de vente de sonorisation, lumière, structure, et matériel audiovisuel pour les professionnels.

Les show rooms, spécialement mis en place pour l’occasion. On retrouvait les produits Luxibel, ou encore les murs de LEDs Redot pour lesquels AED Group est devenu distributeur européen.

C’est en octobre dernier qu’a eu lieu cet événement marquant l’inauguration officielle des locaux parisiens, même si le site est déjà en activité depuis de nombreuses années.

Les participants ont pu apprécier les écoutes de la série Flex 6, complétée des subs Solid 15 et Solid 28, au travers de plusieurs configurations, petites à moyennes.

Pas moins de 8 000 m2 sur trois niveaux d’exploitation nous ont été présentés sur ces deux journées, dédiées entièrement à la clientèle d’AED. 150 personnes ont fait le déplacement, de Paris, du Nord, mais aussi de la Bretagne et du Sud, et chaque participant a eu droit à une visite guidée, présentant les différentes zones dédiées aux stocks vente et location, à la préparation du matériel, des salles de démo spécialement aménagées pour l’occasion, et des zones de test, à découvrir en images.

Chaque matériel qui revient de location subit une batterie de tests avant d’être remis dans le parc. Ici, l’une des trois salles prévues à cet effet. Il en existe trois, pour le son, la lumière, et la vidéo.

AED France

53, rue de Verdun – 93120 La Courneuve

Tél. : 01 49 34 00 00 – www.aedgroup.com