A vos agendas, les Démos days sont de retour chez AED France, à Paris les 14 et 15 mai 2025 !

Vous pourrez également cette année profiter de différentes formations présentées par leurs spécialistes produits.*

Programme des 14 et 15 mai

10h00 – 12h30 NEXT Truss (Rigging Tower)

10h00 – 11h30 REDOT (Murs leds)

11h30 – 12h30 Modulo Pi (Media serveur)

13h00 – 15h30 AED Audio (Systèmes et logiciels)

15h30 – 17h00 NEXT StageLift (Moteurs de levage)

17h00 – 21h00 Soirée cocktails et show Luxibel

Buffet, boissons, cadeaux et remises exceptionnelles durant les deux journées.

*Pour préserver une bonne qualité de formations, le nombre de place est limité: pensez à vous inscrire rapidement !

Les inscriptions, c’est par ici : https://www.aedgroup.com/agenda/aed-france-demo-days/

Toute l’équipe AED France se réjouit déjà de vous accueillir !