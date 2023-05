AED Demo Days

Rencontres en région

En ce printemps 2023, AED France a invité les prestataires et autres professionnels de l’audiovisuel, à rejoindre leurs Demo Days. L’événement s’est tenu à Toulouse les 28 et 29 mars et à Avignon les 4 et 5 avril. Les visiteurs ont eu l’opportunité de (re)découvrir les marques AED Audio, Next Truss, Luxibel, Redot et bien d’autres, ainsi que les dernières nouveautés de AED.

Les Demo Days

Nous nous sommes rendus sur les dates d’Avignon et avons été accueillis par une partie de l’équipe française et belge. Julien Seillier, qui gère la partie commerciale en région parisienne et les grands compte à travers la France, et Axel Vidakovic en charge de la direction d’AED France, nous exposent les enjeux de ces journées de démos.

SONOMag : Julien, ces journées se déroulent en région, et plus précisément dans le Sud. Quel est l’objectif de cet événement ?

Julien Seillier : Historiquement, notre marché français est en Île-de-France, en raison de notre implantation au début des années 2000 dans l’Hexagone. Nous sommes bien connus en région parisienne en tant que loueur référent et bien implantés dans la capitale avec les marques que nous distribuons. En région, en revanche, tout reste à faire même si cela a évolué avec la mise en place de l’équipe commerciale. Il y a deux facteurs qui freinent le développement en région. La distance avec la filiale parisienne pour la location, et la méconnaissance de la marque AED et des différents services qu’elle propose. C’est l’occasion de rencontrer nos clients, et de leur côté, de renforcer leur lien avec AED ainsi qu’avec leurs confrères du métier. L’ambiance est détendue, et on peut parler de nos marques. Cela nous permet en quelques sorte de faire un mini-salon en local, raison pour laquelle nous avons organisé cela à Avignon, et à Toulouse la semaine précédente.

SONOMag : Les salons pro servent à générer les opportunités professionnelles. En quoi les Demo Days sont-ils plus utiles pour vous ?

JS : Il est très important pour AED de pousser ce genre d’événement. Lorsque nous sommes sur les JTSE ou de manière plus générale sur les salons, nous avons tendance à y voir souvent les mêmes visiteurs, sans pour autant croiser la clientèle que nous rencontrons aujourd’hui. Il s’agit de structures locales, qui ne se déplacent pas forcément à Paris pour ce type d’évènements. Pour cette raison, nous faisons la démarche de venir à leur rencontre, avec l’idée d’organiser un moment sympa, convivial, et en toute simplicité. Tout le monde est convié : clients, professionnels de l’audiovisuel, ou encore techniciens du métier.

Les Démo Days ont permis aux visiteurs de tester les écoutes des produits AED Audio, dont la marque appartient au groupe.

SONOMag : Quels moyens matériels mobilisez-vous sur ce genre d’opération ?

JS : Nous avons fait descendre un semi-remorque de matériel, ce qui représente un gros volume. À titre d’exemple, le kit AED Audio que nous avons exposé comportait plusieurs configurations, allant du Line Array avec six boîtes par côté associées aux subs, à une configuration plus modeste composée d’une tête et d’un sub. Côté éclairage, nous présentons les produits que nous proposons en location, mais aussi notre propre marque Luxibel. Concernant la structure, nous avons présenté notre dernière gamme de moteurs Next StageLIFT et la structure Next Truss. Pour la partie vidéo, nous avons installé des vidéoprojecteurs, les nouveaux écrans de projection noirs de AV Stumpfl, les murs de LEDs REDOT pour lesquels AED Group est devenu distributeur pour l’Europe ainsi que toute une série de nouveautés disponibles à la location. Globalement, nous mettons beaucoup de moyens techniques en œuvre puisque l’idée est que les visiteurs puissent voir le matériel. C’est quelque chose que nous arrivons à mettre en œuvre facilement grâce à notre activité de loueur. Le but n’étant pas juste d’avoir une simple débauche de matériel, mais de montrer la palette complète de notre offre.

SONOMag : Et en termes de moyens humains ?

JS : Nous avons mobilisé l’équipe commerciale France et nos collègues de Belgique, avec notamment Remo, Bart et Christophe. Chacun a son rôle, et nous sommes sept au total. Nous adaptons bien sûr tout cela en fonction du lieu et des possibilités associées.

Par exemple, nous organisons le 03 et 04 Octobre prochain le même type d’événement au sein de notre siège parisien. Nous jouerons cette fois-ci à domicile. L’évènement sera donc d’une envergure plus importante.