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AED distribue SwissBlock

17 Mai 2026 | News Divers

50 SONOMAG NEWS AED swissblock sales scaled

AED Distribution intègre les solutions SwissBlock à son catalogue. SwissBlock est spécialisé dans les systèmes modulaires de blocs de béton destinés notamment aux besoins de lestage. Ils sont utilisés dans les secteurs de l’audiovisuel et de l’événementiel pour répondre aux contraintes de stabilité et d’adaptabilité.

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