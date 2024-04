Eurocom a installé une console Capitol à l’Université Paris Raspail (groupe EDH), choisie pour sa versatilité et ses fonctionnalités programmables afin de faire évoluer le plateau vidéo et la régie vers le numérique et l’AoIP. Le système interconnecte les outils multimédias (Zoom, VMIX, VoIP…), et comprend des retours et un réseau d’ordre différenciés pour chacun des intervenants.