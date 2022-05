AES75, signal de mesure des haut-parleurs

La norme répond au besoin d’une procédure pratique et cohérente pour la prédiction des performances des haut-parleurs. AES75 est le résultat d’une réflexion du groupe de travail SC-04-03-A du comité des normes AES, coprésidé par Merlijn van Veen et Roger Schwenke, tous deux œuvrant pour Meyer Sound. Jusqu’à présent, explique Schwenke, la valeur d’un SPL sur une fiche technique inspirait souvent plus de questions que de réponses concernant les signaux de test utilisés et les procédures de mesure. En fournissant une procédure détaillée ainsi qu’un signal de test spécifique, AES75 est conçu pour être vérifiable à l’aide d’analyseurs et de micros généralement utilisés par les pros de l’audio. ■