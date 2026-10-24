L’AEtherBox Four est un émetteur/récepteur DMX HF IP65 pour quatre univers. Équipé de quatre transmetteurs CRMX + W-DMX Timo Fx, il supporte les protocoles LumenRadio CRMX, CRMX2 et Wireless Solutions G3 et G4s. Il est également compatible DMX, RDM, Art-Net, sACN, Wi-Fi et Bluetooth et peut également être utilisé comme répéteur, recevant et retransmettant deux univers DMX complets. Ces quatre antennes 2 dBi longue portée offrent une distance de communication jusqu’à 600 m en champ libre. L’AEtherBox Four peut s’alimenter sur secteur en 230 VCA, sur alimentation 12 VCC, sur batteries NP-F ou en PoE et dispose de multiples options d’installation (accroche, rack 19’’…).