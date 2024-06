Voici un émetteur-récepteur CRMX sans fil à univers unique. Cet appareil offre aux professionnels de l’industrie une solution pratique et fiable en matière de technologie de contrôle de l’éclairage. Sa compatibilité avec les protocoles W-DMX et LumenRadio CRMX assure une transmission stable et sans interférence du signal. L’AetherBox Lite offre différentes options d’alimentation et de transmission du signal, y compris des connexions In/Out via des connecteurs montés sur le panneau ou des blocs de jonction. L’AetherBox Lite convient à une large gamme d’applications, y compris les événements et les installations fixes de petite et moyenne taille.