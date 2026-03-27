Ces dernières années, les fonds dédiés au financement de la formation des intermittents du spectacle et de l’audiovisuel ont connu une sollicitation accrue.

Cette augmentation s’explique par des besoins évolutifs : maintien et actualisation des compétences techniques, développement des compétences transversales, adaptation aux mutations des métiers du secteur, ainsi que l’intégration de nouveaux enjeux écologiques et sociétaux. Afin de garantir un accès durable et élargi à la formation, les représentants ainsi que le Conseil d’Administration de l’Afdas ont décidé d’ajuster les critères de financement pour l’année 2026.

L’accès au financement d’une formation est réservé aux professionnels justifiant d’un volume d’activité minimum en CDDU intermittent, tout en respectant les critères de carence spécifiés.

L’éligibilité au financement Afdas ne dépend pas du statut d’intermittent auprès de France Travail : il s’agit d’une démarche indépendante. Les conditions d’accès pour les techniciens du spectacle vivant sont de pouvoir justifier de 88 jours travaillés au cours des deux dernières années. Par ailleurs, l’attribution d’un financement de formation par l’Afdas engendre une période de carence, calculée à partir du dernier jour du précédent stage suivi. La durée de carence dépend de la durée de la dernière formation suivie.

Ainsi, si la durée du dernier stage suivi est inférieure ou égale à 40 heures, le délai de carence est de 12 mois ; il sera de 18 mois pour une formation entre 41 heures et 80 heures et de 24 mois pour une formation supérieure à 80 heures. Toutefois, les formations en sécurité ne sont pas soumises à carence, dans la limite de 3 000 euros par an, pas plus que les formations relevant des catalogues « transition écologique » et « VHSS » (lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels).