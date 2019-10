LES ÉQUIPEMENTS MUTUALISÉS L’association Afomav gère le centre de formation d’apprentis (CFA) des métiers de l’audiovisuel et de l’exploitation cinématographique, sous convention avec le conseil régional d’Ile-de-France et le rectorat de l’académie de Versailles. Depuis 2015, l’Afomav est hébergée à l’Institut international de l’image et du son (3iS), désigné comme le premier campus d’Europe, où les apprentis profitent d’un cadre de formation idéal, d’équipements de pointe et d’une interaction permanente avec les étudiants spécialisés dans le domaine de l’image et du son. En tant que CFA, l’Afomav est éligible à la taxe d’apprentissage, une source de financement principalement issue d’entreprises partenaires.

Laurence Minier, directrice du CFA Afomav :

« C’est le principe même du CFA. Puisqu’il s’agit de formation en alternance, les entreprises interviennent effectivement pour son financement via la taxe d’apprentissage. Cela permet à l’Afomav de former sur des installations techniques en adéquation avec le marché du travail. Nous sommes ravis d’avoir des partenaires et recruteurs représentatifs des secteurs d’activités concernés : Dushow, Novelty, Magnum ou des salles de spectacle comme le Bataclan, le Palais des Congrès, le Moulin Rouge, le Palais des Sports. Les diplômés du BTS se retrouvent sur les chaînes TV, Canal +, TF1, Groupe M6, France Télévisions, ou au sein d’entreprises qui interviennent pour le compte des chaînes TV, tel Globecast. »